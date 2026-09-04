България е на крачка от излизане от "сивия списък" на FATF

Министър-председателят Румен Радев се срещна с представители на Съвместната група на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и на MONEYVAL към Съвета на Европа, съобщиха от правителствената информационна служба.

Основна тема на разговора са били действията на България и постигнатият напредък по пътя към излизане от т.нар. "сив списък" на държавите със стратегически слабости в системите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Очаква се финалното решение да бъде взето през октомври в Париж.

Страната беше включена в списъка на държавите "под засилено наблюдение" от FATF през октомври 2023 г.

Попадането в него означава засилен международен контрол и може да затруднява инвестиционния климат и финансовите отношения с чуждестранни партньори.

През юни 2026 г. FATF даде зелена светлина за изваждането на България от списъка, след като страната в значителна степен е изпълнила своя План за действие.

Оставаше последна проверка на място, която трябва да потвърди, че предприетите реформи са устойчиви и необратими.

Срещата с представителите на FATF и MONEYVAL е част от финалния етап на този процес.