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Рекорден удар край Бургас: Заловиха стотици килограми кокаин и марихуана

Гранична полиция спря над 300 пакета с наркотици

04.09.2026 | 23:45 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Главна дирекция "Гранична полиция" е заловила стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във Facebook.

По думите му до момента са преброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета с бяло прахообразно вещество, което при полеви тест е реагирало на кокаин.

Демерджиев определи случая като рекорден резултат за Главна дирекция "Гранична полиция".

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"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни! Това очаквам от служителите на МВР - пресечени канали, а не единични дози!", написа министърът.

Към момента не се съобщават повече подробности за произхода на наркотиците, начина на превозването им и дали има задържани по случая.

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