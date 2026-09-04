Рекорден удар край Бургас: Заловиха стотици килограми кокаин и марихуана

Главна дирекция "Гранична полиция" е заловила стотици килограми кокаин и марихуана край Бургас, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във Facebook.

По думите му до момента са преброени 238 пакета марихуана и над 110 пакета с бяло прахообразно вещество, което при полеви тест е реагирало на кокаин.

Демерджиев определи случая като рекорден резултат за Главна дирекция "Гранична полиция".

"Стотици килограми няма да стигнат до улицата и няма да отровят децата ни! Това очаквам от служителите на МВР - пресечени канали, а не единични дози!", написа министърът.

Към момента не се съобщават повече подробности за произхода на наркотиците, начина на превозването им и дали има задържани по случая.