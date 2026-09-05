Ирина Шейк с доза апетитни снимки от ваканцията си във Франция

Ирина Шейк отново събра всички погледи.

40-годишната моделка публикува в профила си в Instagram серия кадри от лятото си в Европа. Виждаме, че тя се е отдала на почивка във Франция и определено показва своята топ форма.

На повечето кадри звездата е по бански. Първо Ирина позира с кучето си в автомобил, като е по бяло горнище на бански, очила и кърпа за глава.

После са я заснели в гръб, като тя танцува провокативно по оранжев бански тип прашка и прозрачно оранжево парео.

Снимала се е и на фона на красиви гледки. Има и апетитно селфи от автомобила. Моделката е показала стегнатото си тяло и с черно-бяла снимка по бански край плажа.

Към края на поредицата пък виждаме как Шейк е седнала на плавателен съд и позира по бански тип прашка.

Последният кадър също подпали социалната мрежа. Там звездата е само по риза и бяло долнище на бански тип прашка. Тя позира на красив фон край водата вечер. И си личи, че е в перфектна форма.

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