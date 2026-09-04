Пет гола и драма до края: Ботев (Пловдив) повали Арда

Ботев (Пловдив) победи Арда (Кърджали) с 3:2 като гост в мач от осмия кръг на efbet Лига и сложи край на серията си от три поредни загуби.

Големият герой за "канарчетата" беше Самуил Цонов, който отбеляза два от головете за успеха.

Арда започна по-силно и още във втората минута Станислав Иванов получи възможност да открие резултата, но не намери целта. Малко по-късно Светослав Ковачев отне топката от Владимир Мендеш и подаде към Преслав Бачев, който също пропусна.

Домакините продължиха да създават положения чрез Виктор Попов и Ковачев, но не успяха да се възползват.

Два гола на Самуил Цонов

Ботев наказа пропуските на Арда в 20-ата минута.

Самуил Цонов отне топката от Лъчезар Котев по лявото крило, напредна към наказателното поле и с удар в далечния ъгъл даде преднина на пловдивчани.

В 36-ата минута Цонов отново беше в центъра на събитията. Той надбяга двама защитници на Арда и реализира второто си попадение за 2:0.

Малко след почивката Ботев нанесе и трети удар.

В 52-ата минута Самуел Калу центрира в наказателното поле, а Асен Чандъров се разписа с глава за 3:0. Това беше петият му гол от началото на сезона и втори в пореден мач.

Арда беше близо до голямо завръщане

Домакините не се предадоха и направиха финалните минути драматични.

В 79-ата минута Вячеслав Велев намали на 1:3 с попадение от малък ъгъл.

Само четири минути по-късно Даниел Наумов спаси удар с глава на Давид Акинтола, но Антонио Вутов стигна до топката при добавката и направи резултата 2:3.

Арда беше близо и до изравняване. В 88-ата минута Атанас Кабов отклони топката след удар на Акинтола, но тя премина на сантиметри от гредата.

Ботев удържа преднината си и прекъсна серията от три поредни поражения. Арда пък допусна първа загуба след четири последователни победи в първенството.

След успеха "канарчетата" се изкачиха на шесто място, на шест точки зад петия Арда.