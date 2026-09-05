Гергана Петрова ще съди Демерджиев и държавата в Страсбург

Гергана Петрова, която на 26 август беше задържана от полицията по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, обяви в профила си в социалната мрежа Фейсбук, че ще даде под съд министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Тя заявява още, че ще съди държавата и в Страсбург.

Петрова беше задържана в Струмяни при опит да зададе въпрос на премиера Румен Радев. Тя определя изказването като опит за сплашване заради гражданската ѝ активност и обвинява министъра в клевета, длъжностно престъпление и разгласяване на тайна.

Заради случая Демерджиев вече уволни директора на полицията в Благоевград Илиан Тупаров, а разпоредената от премиера проверка продължава. Освен това вътрешният министър заяви, че полицаите не са имали основание да задържат Петрова, но припомни пред журналисти, че това не е пръв досег на Гергана Петрова с полицията и правосъдието. „През годините назад е била задържана по подозрение, че е била поръчител на едно жестоко убийство на човека, с когото е живяла. Едно такова подозрение трябва да бъде изчистено или трябва да бъде потвърдено“, каза Демерджиев. Случаят, за който говори той, е от далечната 2013 г. и досега няма обвинен и осъден за убийството на мъжа, с който Петрова е живеела на семейни начала. Петрова е била задържана за 24 часа, срещу нея никога не е имало обвинение.

Петрова заподозря, че това е опит на полицията да я сплаши заради активната й гражданска позиция - тя непрекъснато задава въпроси и организира протести заради проблемите с водата в Струмяни, изсичането на гори, замърсяването на реката. Сега е решила и да съди Демерджиев.

Според нея вътрешният министър е разгласил служебна тайна (чл. 360 от НК)

"Това е основният състав, когато длъжностно лице изнесе факти или оперативна информация, станали му известни по служба:

Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 2 години или пробация, както и лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност.

Квалифициран състав (ал. 2): Ако от деянието са настъпили немаловажни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до 3 години."

Петрова упреква Демерджиев в разгласяване на следствена тайна (чл. 360 във връзка с чл. 198 от НПК).

"Ако изнесената информация представлява данни от висящо досъдебно производство или материали по разследване без писмено разрешение от наблюдаващ прокурор:

Наказва се по реда на чл. 360 от НК (лишаване от свобода до 2 години или пробация)."

Освен това Петрова смята, че вътрешният министър е извършил длъжностно престъпление / Злоупотреба с власт (чл. 282 от НК).

"Ако длъжностно лице превиши властта си или наруши служебните си задължения с цел да набави за себе си или за другиго облага (напр. политически дивидент, институционален PR) или да причини вреда на гражданин:

Основен състав (ал. 1): Лишаване от свобода до 5 години.

Ако лицето заема отговорно служебно положение (ал. 2) (какъвто е министърът) или са настъпили значителни вредни последици: Лишаване от свобода от 1 до 8 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема съответната длъжност.

Петрова го упреква и в клевета от длъжностно лице (чл. 148, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 147 от НК).

"Ако разгласеното позорящо обстоятелство (напр. внушението за съпричастност към убийство) не отговаря на обективната истина или лицето е оправдано/преписката е прекратена:

Тъй като клеветата е разпространена публично чрез средствата за масово осведомяване и е извършена от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата:

Наказва се с глоба от 5 000 до 15 000 лв. и обществено порицание.

Гражданска и институционална отговорност (извън НК):

На практика главният удар при подобни казуси идва по гражданскоправна линия:

Иск по ЗОДОВ (Закон за отговорността на държавата и общините за вреди): Засегнатото лице може да осъди МВР за неимуществени вреди (уронване на честта, стрес, здравословни проблеми), като обезщетението се плаща от бюджета на ведомството.

Жалба в ЕСПЧ (Страсбург): Поради нарушаване на презумпцията за невиновност по чл. 6, § 2 от Конвенцията, държавата системно бива осъждана да заплаща обезщетения за публични изказвания на висши представители на МВР и прокуратурата. Любомир Андонов

Ще го съдя, разбира се.", заявява Петрова във Фейсбук.