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Двойно убийство и самоубийство в Исперих

Става въпрос за баща и двете му дъщери

04.09.2026 | 20:30 ч. Обновена: 04.09.2026 | 21:58 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Двойно убийство и самоубийство е извършено в Исперих.

По първоначална информация баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си.

Трите тела са открити в жилище в града.

Информацията за случая е потвърдена от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

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По данни на БНТ мъжът е бил в депресия.

Мотивите и точните обстоятелства около трагедията все още се изясняват.

Районът е отцепен от полицията, а разследването продължава.

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