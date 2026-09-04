Двойно убийство и самоубийство в Исперих

Двойно убийство и самоубийство е извършено в Исперих.
По първоначална информация баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си.
Трите тела са открити в жилище в града.
Информацията за случая е потвърдена от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
По данни на БНТ мъжът е бил в депресия.
Мотивите и точните обстоятелства около трагедията все още се изясняват.
Районът е отцепен от полицията, а разследването продължава.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.