Двойно убийство и самоубийство в Исперих

Двойно убийство и самоубийство е извършено в Исперих.

По първоначална информация баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си.

Трите тела са открити в жилище в града.

Информацията за случая е потвърдена от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

По данни на БНТ мъжът е бил в депресия.

Мотивите и точните обстоятелства около трагедията все още се изясняват.

Районът е отцепен от полицията, а разследването продължава.