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Молдовец разби два офиса в Криводол и открадна над 2000 евро

Кражбите са извършени през нощта на 18 срещу 19 август

03.09.2026 | 13:02 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

45-годишен мъж от Молдова, който живее във Видин, е задържан за две кражби от офиси в Криводол, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Кражбите са извършени през нощта на 18 срещу 19 август.

В единия офис мъжът е проникнал с подбран или подправен ключ, а във второто помещение - след разбиване на патронника на входната врата.

От двата офиса са откраднати общо 2120 евро.

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След проведени оперативно-следствени действия полицията е установила предполагаемия извършител и го е задържала в Районното управление във Враца.

По данни на ОДМВР - Враца през юли в областта са регистрирани 28 кражби, като 15 от тях са разкрити. По останалите случаи работата продължава, пише БТА.

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