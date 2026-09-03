Молдовец разби два офиса в Криводол и открадна над 2000 евро

45-годишен мъж от Молдова, който живее във Видин, е задържан за две кражби от офиси в Криводол, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца.

Кражбите са извършени през нощта на 18 срещу 19 август.

В единия офис мъжът е проникнал с подбран или подправен ключ, а във второто помещение - след разбиване на патронника на входната врата.

От двата офиса са откраднати общо 2120 евро.

След проведени оперативно-следствени действия полицията е установила предполагаемия извършител и го е задържала в Районното управление във Враца.

По данни на ОДМВР - Враца през юли в областта са регистрирани 28 кражби, като 15 от тях са разкрити. По останалите случаи работата продължава, пише БТА.