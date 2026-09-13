Георг Георгиев: Борисов няма комплекса за малоценност на останалите

Няма политик, който да е наложил името си, без да се е състезавал с Бойко Борисов. Всеки, който иска де факто да е с влияние в политиката, започва с Бойко Борисов. И всички управляващи започват и свършват с ГЕРБ, защото имат нужда от репер, който да надскочат и не успяват, каза в интервю пред БНР бившият външен министър и депутат Георг Георгиев.

"Ние сме печелили десетки избори с ясно обозначени кандидати, мажоритарно сме печелили доверието на хората. Никога не ни е било страх от присъдата на избирателите за разлика от хора, които се скриха зад ИК", добави той.

Той коментира решението на ГЕРБ и отговори на въпросите, защо ГЕРБ се отказа да издигне свой кандидат-президентски тандем и уморени ли са да печелят или уплашени пак да не загубят?

"Това не е пропускане на мач", заяви Георгиев. И посочи, че ГЕРБ е желан партньор от всички в този процес и "индиректно ще бъдем играчи":

"Но трябва внимателно останалите, които искат да работят с нас, да знаят, че винаги мислим за националните интереси и рядко гледаме партийните, което може би е нашата грешка."

Според него темата за подкрепа на кандидат-президентска двойка е за един политически разговор, че няма как да се даде непоискана подкрепа:

"Докато се продължава саботажната акция на останалите десни партии, да атакуват ГЕРБ, а да не се концентрират вниманието върху основния опонент, преливат в Йотова и ПБ сила и легитимност, преговарят за ВСС и саботират кампанията на Гюров. Ако това не е липса на политическа логика, не знам какво е и те го замаскират под "не искаме политически централи, искаме подкрепа от гражданите."

Бившият дипломат №1 на България каза още, че помилването на петричкия Ескобар от Илияна Йотова се е състояло и вече са се сборили с ПП-ДБ.

"Борят се, но някак на повърхността, а зад кулисите текат договорките за ВСС. ДБ хем са опоненти на Йотова, хем говорят срещу тези, които биха подкрепили Гюров. Ако това не е саботаж, не виждам друго. Те какво мислят, че Йотова е нещо различно от ПБ? Не, това са същите хора. ПБ ще избира и членовете на ВСС, а ДБ разчитат на ПБ да ги допусне и да им даде парченце кокал от ВСС", коментира Георг Георгиев.

И даде отговор на въпроса, защо Бойко Борисов не се кандидатира за президент:

"Борисов си мери лично силите и надделява вече 20 години в българския политически живот. Той няма комплекса за малоценност на останалите, които имат нужда да се доказват и тяхната легитимация да минава през него. В България ставаш политик, ако си премерил силите си с Бойко Борисов."

Бившият външен министър коментира и свикването на Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) от президента и кандидат президента Илияна Йотова.

"Преди седмици реномирано международно издание предупреди, че има информация за готвени от Русия хибридни действия на територията на ЕС. Ние виждаме, че случилото се в Лайпциг и в Българи, както и двама българи задържани в Бавария и това е трети инцидент с взрив в рамките на месец. Тревожното е, че българското правителство не взима отношение по тези теми. Когато се поставят въпроси, не получаваме отговор, включително и на закрито заседание за службите", каза Георгиев.

Той припомни, че ГЕРБ също искаха свикване на КСНС няколко пъти във връзка с изплували дронове по българското крайбрежие и хибридни действия.

"Няколко пъти ние и опозицията поискахме и не разбираме, какво е притеснението на президента, за да не се свика Консултативен съвет?"