Василев: Гюров е независим и силен, и не се крие зад комисии

Аз обяснение не чух, чух опит на г-жа Йотова да се скрие зад медицинска комисия. Но това е абсолютно жалък опит. Начинът, по който работи помилването, е личен акт на президента и вицепрезидента. Нито една комисия не може да препоръча, да задължи да помилват някой. Ако те го помилват - никой не може да упражни контрол. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев във връзка с изнесената от него информация за помилването на "Петричкия Ескобар".

Това, че е болен, не означава, че трябва да бъде помилван, категоричен бе Василев.

"Тя трябва да провери има ли опасност този човек да направи рецидив. Ако говорим за петричкия случай - това е човек, който е бил осъден на доживотен затвор, избягал е, направил е редица други престъпления и това е поредното престъпление, което е направил. Има ли шанс да направи рецидив - има. Поправил ли се е този човек в затвора? Помилването не е просто да разписваш в тефтер за банички. Помилването е изключителна дейност, с която казваш "правосъдието по една или друга причина е сбъркало", или човекът се е поправил много по-бързо, отколкото му е било дадено и затова ще му се намали присъдата. Ти да пуснеш човек, който е наркотрафикант. Дори една доза да продаде на дете - това е пострадало семейство. Този риск трябва да премисли президентът, ако е президент на България", посочи още Асен Василев.

Той уточни, че има 28 помилвания, от тях пет са свързани с хора, задържани за наркотрафик. "Последният случай на помилване е от февруари 2025 г. Става въпрос за 52-годишен мъж, който има присъда, че при катастрофа е убил човек. След това има присъда, която е за организирана престъпна група за разпространение на наркотици. Помилван пак по здравословни причини", разказа още той.

Това да се крие зад комисия е абсолютна липса на отговорност и я прави непригодна да бъде президент на страната, смята Василев. "Андрей Гюров си тежи на мястото като професионалист и ясно си казва мненията. Той е независим и силен, и не се крие зад комисии, коментира още Василев". Припомняме, че вчера Националният съвет на ПП реши да подкрепи двойката Гюров - Кандев на президентския вот.

Във връзка с промените в Конституцията, които орязват правата на президента при формиране на служебните кабинети, Василев заяви: "Орязахме му правомощията, за да не Луи XIV. Това не му пречи да е коректив".

На въпрос подходяща кандидатура ли е Георги Кандев, лидерът на ПП посочи: "Всеки човек си избира екипа. Гюров е президент. Той си избира екипа и носи отговорността лично".