Рашидов: Борисов би бил добър президент, но заставам зад Йотова

Ако Бойко Борисов се беше кандидатирал за президент, щях да го подкрепя. Това заяви Вежди Рашидов в ефира на bTV. Той обясни, че след близо 18 години, в които е бил свързан с ГЕРБ като депутат, министър и председател на Народното събрание, сега е направил своя мажоритарен избор.
"Когато бях от гражданската квота на ГЕРБ и известно време бях в Изпълнителното бюро, бях член на ГЕРБ, когато Бойко Борисов имаше нужда от мен. В момента, когато тази нужда отпадна, отново поех по пътя на гражданската квота. Де факто, свободен човек, за да мога да имам своя свободен избор", каза Рашидов.
По думите му, ако Борисов е бил кандидат за държавен глава, той е щял да застане зад него.
"Разбира се, че щях да го подкрепя. Аз съм работел с този човек и по никакъв начин не бих го предал и не съм го предал. Но в случая той не е участвал в играта и затова направих своя мажоритарен избор", заяви Рашидов. Бойко Борисов би бил добър президент, защото в международен план има много добро присъствие. Той имаше страхотни контакти. Самият той е с много опит. Политик с опит. Не може да го отрека. Аз не бих искал да си позволя да го отрека."
Рашидов призна, че е предусещал, че Борисов няма да се кандидатира.
"Предусещах, защото е умен", каза той.
Според него голямата разлика между първия и останалите кандидати на изборите е от значение.
"Когато Цецка Цачева кандидатстваше, трябваше да бъде Бойко Борисов. Това беше грешка според мен. Защото Бойко Борисов след двата успешни мандата щеше да затвори големия шлем и да остане в историята като добър политик", заяви той.
Но сега е направил категоричния си мажоритарен избор, заставайки зад Илияна Йотова, Рашидов обясни, че я познава много отдавна и двамата със семействата им са били близки.
"Ние сме станали приятели с Илияна Йотова още преди 30 години, когато тя беше една прекрасна дама, един добър журналист. Нейният съпруг е един ортопед, изключителен лекар, изключително интелигентно момче. Бяхме приятели", каза той.
Според него Йотова е израснала в политиката и има необходимия опит, за да бъде държавник.
"Тя изкачи тази стълба - политическо стъпало по стъпало. Тя израсна в политиката. Тя има изключително добър опит като политик. А на всичкото отгоре, в тази практика на вицепрезидент тя започна да става и много добър държавник", коментира Рашидов. "Аз съм уморен в България да гледам непрекъснато да създаваме политики от протести, митинги, от улицата. Държавата не е опитно поле. Върху гърба на хората човек не може да се учи на политика."
Рашидов коментира и договора с турската компания „Боташ", като заяви, че според него Румен Радев е бил подведен. Той обясни, че не се смята за защитник на Радев и че президентът трябва да носи своите отговорности.
Рашидов коментира и случая с помилвания затворник, който впоследствие отново е бил заловен с голямо количество кокаин.
"Държавата, демократичната държава, е направена така. Един президент, един премиер, един министър не е специалист по всичко. Затова той има министерства, където има експерти. Те са държавни експерти", каза той.
Според Рашидов президентът не може да игнорира решенията на експертните комисии.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.