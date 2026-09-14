Карни: Канада и ЕС започват преговори за уникален съюз

Премиерът на Канада Марк Карни отхвърли твърденията, че страната му се стреми да влезе в Европейския съюз. Новината, че Канада се подготвя за “асоциирано членство” първо беше публикувана от Wall Street Journal.

“Ние не се стремим да станем член на Европейския съюз. Това, към което се стремим и за което започваме преговори, е уникален съюз между Канада и Европейския съюз. Споделяме едни и същи ценности. Имаме еднакви приоритети и разполагаме със силни страни, които взаимно се допълват. По-силни сме, когато сме заедно. А това се случва във време, когато светът е по-опасен и разделен, и в такива моменти приятелите трябва да бъдат единни", обясни Карни.

По-рано американската медия добави, че канадският премиер е водел частни разговори с лидерите на Франция, Германия, Италия и скандинавските страни.

Карни от една страна отхвърли възможността за членство в Европейския съюз, но веднага след това потвърди, че следва голямо сближаване. Тези разговори са на фона на открита търговска война със САЩ, която Доналд Тръмп води срещу Канада от връщането си в Белия дом.

Очаква се Карни да пристигне в Страсбург по-късно тази седмица и да се срещне с президента Еманюел Макрон в Сен Пиер и Микелон следващата неделя за разговори относно задълбочаването на връзките между Франция и Канада, съобщава Euronews.