Проф. Атанасов: Липсват ясно дефинирани критерии в образованието

Липсата на ясно дефинирани цели и критерии на образованието у нас е основна причина учениците да се нуждаят от допълнително обучение. Това заяви в ефира на "Големите последици" проф. Димитър Атанасов - ръководител на департамент "Информатика" в НБУ.

"Трябва да е много ясно дефинирано какво трябва да знае един ученик от всеки клас. Знам, че има държавни изисквания, те са формулирани доста витиевато, не е ясно до каква степен трябва да се знаят съответните понятия и до каква степен да се работи с тях. Това е защото няма добре разписани изисквания за знанията и уменията, които децата трябва да придобият", посочи още проф. Атанасов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му е ясно, че частните уроци са в сивия сектор.

"От години държавата прави някакви опити да го менажира. Почти всички мерки, които се взимат, са с концепцията да се контролира този сектор. Според мен не са успешни - ефект няма. Но то не може и да има", сподели преподавателят.

Той бе категоричен - не всяко допълнително образование е под формата на частни уроци и не всичко е в платена форма.

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