Лятото си отива, но... сметките остават! Скорошно проучване сред 2000 американци показва, че 70% от анкетираните харчат повече през летните месеци. С наближаването на есента и предстоящите празнични разходи въпросът не е дали бюджетът е изтънял, а как да го възстановим. Ето пет практични трика, базирани на съвети от международни финансови експерти, които ще ви помогнат да си върнете контрола:

Направете 30-дневен „рестарт на разходите“

Вместо да се обричате на строг бюджет за месеци напред, опитайте краткосрочен рестарт. Republic Bank of Chicago препоръчва да определите няколко неосновни разхода – храна за вкъщи, онлайн пазаруване, абонаменти или развлечения – и временно да ги намалите за 30 дни. След това пренасочете спестените средства към конкретна финансова цел: изплащане на кредитна карта, възстановяване на спестяванията или попълване на аварийния фонд. Крайната дата прави рестарта по-лесен за спазване, а резултатът осезаем.

Прегледайте абонаментите и направете „финансов одит“

Абонаментите са тихият убиец на бюджета. Според експерти много хора дори не знаят колко услуги плащат месечно – от стрийминг и фитнес до съхранение в облак и доставки. Отделете 15 минути и прегледайте извлеченията от банковите си карти за последните три месеца. Питайте се за всяка услуга: „Получавам ли достатъчно стойност, за да си заслужава таксата?“. Отказът от дори два ненужни абонамента може да спести между 10 и 25 евро месечно – сума, която до края на годината се превръща в сериозно перо.

Източник: Парите все не стигат? 5 работещи трика за по-стабилен семеен бюджет