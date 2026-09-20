Заради скандала “Епстийн”: Андрю живее в състояние на несигурност

Андрю Маунтбатън-Уиндзор се чувства така, сякаш "живее в състояние на неизвестност“, докато очаква приключването на продължителното полицейско разследване срещу него, научи The Telegraph.

Бившият херцог на Йорк, наричан някога с прякора Air Miles Andy заради честите си пътувания в чужбина, на практика живее в изолация в дома си в имението Сандрингам в Норфолк, откакто беше задържан на 19 февруари.

Известно е, че той е получил съвет да не се появява публично и да избягва да привлича внимание към себе си, докато полицията продължава да разследва връзката му с педофила Джефри Епстийн.

Близки до него твърдят, че той се опитва да "извлече най-доброто“ от ситуацията и е изцяло съсредоточен върху новия си живот в Норфолк. Налице е и чувство на облекчение от това, че се е откъснал от "балона“ на Уиндзор Грейт Парк.

Тъй като обаче се очаква наказателното разследване да продължи още много месеци, приятелите му изразяват загриженост заради продължаващата несигурност.

"Докато Андрю остава обект на разследване след ареста си от полицията на Темз Вали преди седем месеца, той на практика живее в състояние на неизвестност", коментира източник, близък до Андрю.

Макар да няма официални ограничения, които да му пречат да пътува, докато този процес се проточва, той на практика не може да се отдалечава особено от дома си. Не може да води нормален живот, докато полицейското разследване продължава.

Сред придворните в Бъкингамския дворец цареше осезаемо недоволство, когато г-н Маунтбатън-Уиндзор редовно биваше сниман да язди в Уиндзор – действия, които гарантираха, че образът му и свързаните с него напомняния за участието му в скандала с Епстийн неизменно присъстват на първите страници на вестниците.

Оттогава насам той избягва публичността, както бе поискано от него, а тесният му кръг от познати му помага да остане извън полезрението на обществеността. Смята се, че от известно време той не е разговарял с краля, но поддържа връзка с другите си братя и сестри – кралската принцеса и херцога на Единбург.

По-малкият брат на краля беше арестуван сутринта на 66-ия си рожден ден, след като бе обвинен в разкриване на поверителна информация на Епстийн по времето, когато е изпълнявал функциите на търговски представител на Обединеното кралство (между 2001 и 2011 г.).