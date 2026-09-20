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Пожар в Берковския Балкан: огънят стигна на метри от село Лесковец

Екипите продължават работа

20.09.2026 | 20:43 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пожар избухна в полите на Берковския Балкан, като огънят беше спрян на метри от първите сгради на село Лесковец. Към този момент няма опасност за населението, съобщава БНТ.

Пламъците са навлезли в гъста гора над селото, където са насочени основните усилия на пожарната и "Гражданска защита".

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Огнеборците са успели да спрат разпространението на пожара, преди той да достигне населеното място. Екипите продължават работа на терен за ограничаване на огъня и недопускане на ново разпространение.

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