Пожар в Берковския Балкан: огънят стигна на метри от село Лесковец

Пожар избухна в полите на Берковския Балкан, като огънят беше спрян на метри от първите сгради на село Лесковец. Към този момент няма опасност за населението, съобщава БНТ.
Пламъците са навлезли в гъста гора над селото, където са насочени основните усилия на пожарната и "Гражданска защита".
Огнеборците са успели да спрат разпространението на пожара, преди той да достигне населеното място. Екипите продължават работа на терен за ограничаване на огъня и недопускане на ново разпространение.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.