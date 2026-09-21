Братът на принцеса Даяна разкри на чия страна е в спора между Уилям и Хари

Чарлз Спенсър проговори открито за разрива между племенниците си принц Уилям и принц Хари и даде ясно да се разбере, че няма намерение да застава зад единия срещу другия.

62-годишният брат на покойната принцеса Даяна коментира отношенията между двамата ѝ синове в интервю за BBC, излъчено в пълен вариант на 20 септември. Разговорът е по повод новата му книга "Swan Song: Diana, My Sister", която излиза на 22 септември.

Попитан как гледа на продължаващото напрежение между 44-годишния Уилям и 42-годишния Хари, граф Спенсър призна, че според него в медиите се е наложило погрешното впечатление, че е избрал страна.

"Мисля, че в медиите съществува усещането, че съм на страната на Хари. Аз съм на страната на синовете на покойната ми сестра - и на двамата", заяви той. "Ако някой от тях има нужда от нещо, ще бъда до него по абсолютно същия начин. Никога не се намесвам в единия или другия лагер, освен като добронамерено присъствие, надявам се."

Спенсър призна, че отношенията между братята са стигнали дотук по "много причини и от двете страни", но се надява един ден конфликтът да бъде преодолян.

"Надявам се някой ден всичко да се разреши. Но аз не знам всичко. Със сигурност не знам всички подробности за случилото се и бих почувствал, че прекрачвам границата, ако се намеся повече", каза той. За едно обаче няма съмнение: "Разбира се, че една майка би искала двамата ѝ синове да бъдат щастливи заедно и да се обичат."

Уилям и Хари продължават да не общуват

Принцеса Даяна загина при автомобилна катастрофа в Париж през август 1997 г. едва на 36 години. По това време Уилям е на 15, а Хари - на 12.

Близо три десетилетия по-късно отношенията между двамата братя остават дълбоко обтегнати. По информация на People те все още не поддържат пряк контакт.

Хари неведнъж е давал знак, че би искал отношенията им да се подобрят. Хора от обкръжението на Уилям и Кейт Мидълтън обаче твърдят, че причините за разрива са оставили твърде дълбоки следи.

"За тях беше много тежко и не бих винил Уилям, че е предпазлив", коментира източник, близък до двореца.

Докато между братята няма видимо сближаване, отношенията между Хари и баща му крал Чарлз постепенно започнаха да се размразяват.

През юли Чарлз се срещна с Хари, Меган Маркъл и децата им - 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет - по време на посещението им във Великобритания преди окончателното им завръщане в страната.

След пристигането на семейство Съсекс на 26 август Хари и Чарлз са разговаряли поне веднъж, макар все още да не са се виждали лично.

Новата книга на Спенсър разпали напрежение с двореца

Интервюто на Чарлз Спенсър идва в момент, когато откъси от новата му книга вече предизвикаха сериозен отзвук във Великобритания.

Сред най-обсъжданите твърдения е споменът му, че крал Чарлз звучал "почти ликуващо" по телефона в часовете след смъртта на Даяна.

Спенсър разказва и за остър разговор между него и тогавашния принц Чарлз около решението Уилям и Хари да вървят след ковчега на майка си по време на погребението.

В книгата той споделя и твърдение на самата Даяна от времето преди развода ѝ, че съпругът ѝ бил "влюбен в своя камериер".

След като Daily Mail публикува първите откъси, Бъкингамският дворец предприе необичайната стъпка да отговори публично.

"По принцип не коментираме книги, но Негово Величество е наясно, че болката от загубата на брат или сестра може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да оцвети спомените по начин, който другите не разпознават, дори много години след подобна загуба", заяви говорител на двореца.

Спенсър обаче не прие това като директно опровержение.

Когато журналистката Лора Кюнсбърг отбеляза пред него, че дворецът е отрекъл разказа му, той възрази: "Но всъщност не са го отрекли, Лора. По-скоро малко го замазаха, нали? Казаха, че спомените могат да се различават."

Фразата напомня известното изявление на кралица Елизабет II след интервюто на Хари и Меган Маркъл с Опра Уинфри през 2021 г.

След като Кюнсбърг прочете официалната позиция на двореца и предположи, че кралят очевидно е "бесен", щом се е стигнало до публичен отговор, Спенсър отвърна: "Но бесен ли е? Бесен ли е или му е неудобно? Защото мога да ви кажа тук и сега - точно това бяха думите му."

Той настоя, че помни разговора изключително ясно.

"През целия си живот съм разговарял с принц Чарлз по телефона само два пъти. Бях изключително съсредоточен върху това, което казваше. Това бяха точно думите му и ви го обещавам. Наистина това каза. Не чувам от него твърдение, че никога не го е казвал."

Попитан дали разполага с доказателства, Спенсър обясни, че веднага след разговора разказал на свои близки и приятели какво е чул, защото думите му се сторили "толкова чудовищни".

"Най-личната книга, която съм писал"

Спенсър определя "Swan Song: Diana, My Sister" като най-личната книга, която някога е писал.

В публикация в Instagram той я описва преди всичко като почит на брат към сестра му.

"В същността си това е просто почитта на един брат към неговата необикновена сестра", пише той.

След като приключил със записа на аудиоверсията, Спенсър си казал:

"Точно това исках и имах нужда да кажа - и мисля, че тя би одобрила всяка дума."

Книгата излиза на 22 септември.