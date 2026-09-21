Тръмп: Русия е загубила контрол над дизеловата си индустрия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Русия е „загубила контрол“ над своята дизелова индустрия и отново отправи призив за прекратяване на войната срещу Украйна, предаде Ройтерс.

"Русия за съжаление е загубила контрол над своята дизелова индустрия заради войната си с Украйна. Голям брой от техните рафинерии за дизелово гориво бяха взривени и поне временно са извадени от експлоатация", написа Тръмп в публикация в социалните мрежи.

Изявлението беше направено ден преди планираната му среща с украинския президент Володимир Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН.

"Тази нелепа и безкрайна война в Украйна трябва да бъде прекратена", подчерта Тръмп.