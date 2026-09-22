Борисов: Независимостта започва от свободния човек

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов честити Деня на Независимостта. Примерът му последва и лидерът на ДПС Делян Пеевски.

“Независимостта започва от свободния човек - свободен да работи, да създава, да предприема и сам да определя бъдещето си”, написа в социалната мрежа лидерът на ГЕРБ.

Борисов вярва в силна България, която пази традициите си, гарантира ред и сигурност, уважава труда и дава свобода на способните и предприемчивите", продължава постът му.

Поздрав и от Пеевски

"Преди 118 години България заяви, че сама ще определя съдбата си. Наша отговорност е да пазим тази независимост всеки ден. Честит Ден на независимостта!", завършва Борисов.

"На този ден преди 118 години е провъзгласена независима България, благодарение на смели политически решения и отговорност. С този велик акт, страната ни се превръща в свободна, равноправна и независима европейска държава. Нека ценим и пазим тази свобода и независимост, за да продължим пътя на развитие, който води към една сигурна и стабилна България", честити празника и лидерът на ДПС Делян Пеевски.