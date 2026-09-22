Временна организация по бул. “Цар Освободител” заради празника

От пресцентъра на Столична община съобщават, че днес по повод честванията на 22 септември, ще бъде въведена временна организация на движението по бул. “Цар Освободител”.

Организацията се налага за тържествената смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на президентската администрация.

От 10:00 ч. до приключване на дейностите на 22 септември се разрешава престоят и паркирането на автобусите, превозващи участниците на бул. “Цар Освободител“ между Археологическия музей и Българската народна банка.

От 11:30 до 12:30 ч. на 22 септември се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. “Леге“ между бул. “Цар Освободител“ и ул. “Съборна“.