Тръмп посрещна Си в Белия дом, изградили истинско приятелство (СНИМКИ)

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп посреща китайският лидер Си Дзинпин в Белия дом. По време на посрещането му американският главнокомандващ заяви, че двамата са “изградили наистина голямо приятелство”.

Визата от страна на китайския лидер, който е придружен от съпругата си, е историческа и първа от десетилетие, отбелязва AFP.

“Президентът Си и аз изградихме приятелство - всъщност наистина голямо приятелство - основано на взаимно уважение и жизненоважните интереси на нашите народи“, подчерта Тръмп, докато двамата направиха изявления в Белия дом.

Американският президент каза още, че по време на разговорите със Си ще бъдат обсъдени “неотложни въпроси“, сред които изкуственият интелект.

“По време на това посещение ще обсъдим и неотложни въпроси, свързани със сигурността, технологиите и свръхинтелигентността - SI. Решенията, които вземаме в тези области днес, могат да насърчат мира и просперитета за десетилетия напред“, добави Тръмп.

Преди да посрещне Си, Доналд Тръмп коментира предстоящата държавна вечеря и в социалната мрежа Truth social, заявявайки, че една от темите на дискусиите ще бъде свръхинтелектът.

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“Предстои важен ден с китайския президент Си. Свръхинтелектът (Super Intelligence – SI) ще бъде важна тема за обсъждане, но искам да оставя нещата точно такива, каквито са“, написа Тръмп.

“Това е и позицията на Китай. Нашият защитен механизъм е Министерството на правосъдието!“, заяви Тръмп, имайки предвид американското Министерство на правосъдието.

ИИ остава под човешки контрол

В речта си китайският лидер заяви, че и САЩ, и Китай са отговорни да гарантират, че изкуственият интелект (AI) остава под човешки контрол и е в полза на хората.

Си подчерта, че е много радостен да бъде на държавно посещение в “красивите" Съединени щати. Той благодари на семейство Тръмп за гостоприемството и ги поздрави по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ.

Лидерът каза още, че и Китай, и САЩ са велики държави с велики народи, и посочи, че е в САЩ, за да продължи приятелството и да разшири сътрудничеството.

Си е категоричен, че двете страни трябва да засилят комуникацията помежду си. “Китай и САЩ са различни, но чрез откровен, задълбочен и непрекъснат диалог двете ни страни могат да се разберат по-добре и да изградят взаимно доверие", казва китайският лидер като добави, че той и президентът Тръмп се уважават взаимно и поддържат връзка.

“Трябва да сътрудничим искрено. Има много възможности за съвместна работа", посочи президентът на Китай.

Си добави, че Пекин е готов да сътрудничи с Вашингтон в областта на търговията и че конкуренцията между двете страни трябва да бъде „здравословна", като подчерта, че тя трябва да бъде състезание за взаимно изравняване, а не за това кой печели и кой губи.

Президентът Си припомни, че китайските и американските войски са се сражавали “рамо до рамо срещу фашистката агресия".

“Китайският народ никога не е забравил тази част от историята, както и американският народ", добави китайският лидер и обяви покана към 100 000 млади американци да посетят Китай за програми за обмен на студенти през следващите пет години.

По повод приятелството между Пекин и Вашингтон президентът Си казва, че две панди ще се срещнат с американците в новия си дом в зоопарка в Атланта. Подаряването на панди отдавна е символ на китайското приятелство.

Възраждането на Китай, величието на Америка

Преди да приключи речта си, президентът Си каза, че постигането на “великото възраждане на китайската нация и възвръщането на величието на Америка могат да вървят ръка за ръка".

“Нека оправдаем очакванията на хората и покажем нашата историческа инициатива, нека продължаваме да развиваме каузата на приятелството между нашите два народа и да работим заедно за изграждането на по-добър свят”, добави Си.