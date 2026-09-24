Тръмп топло посрещна Си, но на Капитол се чуват силни критики (СНИМКИ)

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Посещението на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон среща много по-хладен прием в Конгреса, отколкото в Белия дом, тъй като законодатели и от двете партии се възползват от визитата, за да разкритикуват остро действията на Китай на световната сцена.

Законодателите отдавна смятат, че заемането на твърда позиция спрямо Китай не крие съществени рискове, но конфликтът на САЩ с Иран допълнително нажежи обстановката; американски представители обвиняват Пекин, че подкрепя иранската икономика и снабдява армията на страната с компоненти и разузнавателна информация, с което застрашава американските военнослужещи в Близкия изток.

В изказвания, писма, пресконференции и изслушвания законодатели от двете партии изразиха критики по повод посещението на Си. Тези техни действия и прояви рязко контрастират с топлия прием, който Тръмп оказа на Си в сряда при пристигането му във Вашингтон за пищна държавна визита, пише АР.

Пищно и топло посрещане

Черен килим, военни почести, фанфари, прелитане на самолети, приятелски ръкостискания и прегръди...

Военен оркестър свиреше, докато американски служители бързаха да разстелят червен килим пред огромния самолет на Air China, с който пристигна китайският президент.

Световните агенции припомнят, че последният път, когато е направено подобно посрещане, е било през 2015 г., когато Барак Обама посреща папа Франциск в същата база.

Церемонията повтаряше посрещането, оказано на Тръмп по време на визитата му в Пекин през май, когато също имаше пищен червен килим, строени войници и дечица, развяващи китайското и американското знаме.

Президентската лимузина, известна като "Звярът“, пристигна с президента и първата дама, които след това се срещнаха със Си и съпругата му до самолета, където двете двойки размениха реплики в продължение на няколко минути.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна тържествено китайския си колега Си Дзинпин на пистата на военновъздушната база "Андрюс“ край Вашингтон по повод тридневното му държавно посещение, докато високопоставени представители на двете страни се споразумяха да удължат търговското примирие до януари.

За примирието, което предвижда двете страни да намалят митата и да не въвеждат нови търговски ограничения, съобщи Бесент, министърът на финансите в администрацията на Тръмп, по време на интервю за телевизионния канал Fox News.

"Не знам дали може да се постигне по-мащабно споразумение. Не знам дали просто ще продължим действието на настоящата сделка“, заяви Бесент.

Министърът на финансите обаче добави, че предстоящите международни срещи на върха - в Китай през ноември и във Флорида през декември, биха могли да предоставят на двете страни нови възможности за обсъждане на въпроса.

Си: Китай и САЩ "трябва да бъдат партньори, а не съперници“

В изявление, направено при пристигането му в САЩ заедно със съпругата му Пън Лиюен, китайският лидер посочи, че страната му и САЩ "трябва да бъдат партньори, а не съперници. Постигането на великото възраждане на китайската нация и превръщането на Америка отново във велика сила могат да вървят ръка за ръка, като двете страни могат да допринесат за успеха си взаимно, носейки полза на целия свят".

В коментари, разпространени от китайските държавни медии, Си също така заяви, че очаква с нетърпение "задълбочен обмен на мнения с президента Тръмп по важни въпроси, засягащи двустранните ни отношения и глобалната ситуация“.

Търговията, наред с изкуствения интелект, конфликтът на Тръмп с Иран и позицията на Китай относно Тайван, са сред основните спорни въпроси между двете свръхсили, но се очаква това посещение да бъде по-скоро демонстративно, отколкото съдържателно.