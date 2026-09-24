АПИ: Няма европейско задължение за километрово таксуване на колите от 2030 г.

За превозните средства до 3,5 тона действащата европейска нормативна рамка към настоящия момент не определя датата 25 март 2030 г. като срок за задължително преминаване от таксуване на база време към таксуване според изминатото разстояние. Това пише в официален отговор от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) до Института за пътна безопасност по отношение на начина на таксуване на леките автомобили.

Според експертите в организацията това е важно уточнение, защото по време на брифинг в Пловдив министър-председателят Румен Радев и регионалният министър Иван Шишков представиха информацията така, че се създава впечатление за европейско задължение България да премине след 2030 г. към километрово таксуване и за леките/лекотоварните превозни средства до 3,5 тона.

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Официалният отговор на АПИ показва, че към настоящия момент такова задължение няма, пише в становището на Института, изпратено до медиите. Оттам уточняват, че действително европейската директива предвижда промяна от 25 март 2030 г., но тя се отнася до тежките превозни средства над 3,5 тона и винетното таксуване по основната TEN-T мрежа.

За превозните средства до 3,5 тона европейската рамка предвижда оценка от Европейската комисия до 25 март 2027 г., след която евентуално могат да бъдат предложени бъдещи промени в европейската нормативна рамка.

От АПИ уточняват, че в момента се обсъждат различни варианти за развитието на пътното таксуване с хоризонт 2030–2032 г., включително възможно поетапно преминаване към таксуване според изминатото разстояние.