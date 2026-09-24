Александър Сафронов, секретар на Краснодарския регионален комитет на Комунистическата партия на Руската федерация, съобщи за мащабни измами на изборите за Държавна дума, проведени на 18-20 септември.

Според Сафронов на партията в Краснодарския край са били "откраднати около половин милион гласа".

Представител на Комунистическата партия смята, че тридневният период на гласуване е създал допълнителни възможности за измами. По-конкретно той отбеляза, че бюлетините на гласувалите през първите дни не са били преброени веднага, а са се съхранявали в специални чували в сейфове до края на изборния процес.

Член на избирателна комисия в секция № 2059 в микрорайон "Юбилейни" в Краснодар е забелязала, че подписът ѝ върху хартиения свитък в сейфа е бил фалшифициран, а записите от охранителните камери са показали подмяна на бюлетини през нощта. Бюлетините от този сейф са били анулирани и са преброени само гласовете, подадени в последния ден на изборите. В резултат на това, заяви Сафронов, Комунистическата партия на Руската федерация е получила 41,5% от гласовете по партийни листи в тази секция, "Единна Русия" - 19,8%, а партия "Нови хора" - 19,1%.

Според Централната избирателна комисия "Единна Русия" е спечелила приблизително 60% от гласовете по федералната листа на изборите за Държавна дума в Краснодарския край, докато Комунистическата партия на Руската федерация, останала на второ място, е получила около 16%.

Централната избирателна комисия и властите в Краснодарския край по-рано заявиха, че изборите са преминали без сериозни нарушения.