Мистерия: Адолф Хитлер ли уби любимата си племенница?

95 години след смъртта на Гели Раубал, племенницата на Адолф Хитлер, нови сведения, открити в архивите на Мюнхен, поставят под съмнение официалната версия, че младата жена се е самоубила. Няколко документа посочват различен час на откриване на тялото от този, записан в известната версия на случая, и подхранват хипотезата за евентуално прикриване на истината.

Септември 1931 г. Политическата кариера на Адолф Хитлер е във възход, а един от най-важните хора в живота му е 23-годишна жена, която живее в мюнхенския му апартамент и често се появява с него на публични места. Това е Гели Раубал, племенницата на Хитлер.

На 19 септември 1931 г. икономът на диктатора открива младата жена простреляна в гърдите в заключената ѝ стая. Оръжието е пистолет, собственост на Хитлер. Официалната версия по това време е, че Гели Раубал се е самоубила. Почти век по-късно обаче документи, открити в архивите на Мюнхен, повдигат нови въпроси относно обстоятелствата около смъртта ѝ.

Спречкване преди смъртта

Според информацията, представена в документалния филм на Channel 4, ден преди смъртта на младата жена съседи са чули спор между Хитлер и Гели.

"На 18 септември съседи чули спор между Хитлер и племенницата му, която искала да се премести във Виена."

Връзката между Хитлер и младата жена е била изключително близка, но и противоречива. Според сведенията, представени във филма, той се е опитвал да контролира личния ѝ живот и е искал да бъде единственият важен мъж в живота ѝ. Ситуацията се усложнила, след като Хитлер разбрал, че Гели има връзка с шофьора му Емил Морис.

"Той бил изключително ядосан, съкрушен...", казват запознати във филма.

Документи, повдигащи въпроси

Според нови проучвания, представени във филма, няколко документа от архивите в Мюнхен сочат към възможно разминаване в официалната хронология на случая. Те включват липсата на аутопсия, две съобщения за смърт и запис в регистъра на починалите. И трите документа посочват, че тялото на Гели Раубал е открито на 18 септември в 10:15 ч. сутринта.

Тази информация е важна за възстановяването на събитията, тъй като според представените материали по това време Хитлер все още е бил в Мюнхен. Твърди се, че той е присъствал на партиен митинг до 12:30 ч.

Така документите отново повдигат въпроси относно точния час на смъртта и обстоятелствата, при които е открито тялото на младата жена.

Пресата по онова време подозирала Хитлер

Смъртта на Гели Раубал е обект на спекулации и политически спорове още от 1931 г. Някои издания от онова време предполагат, че Хитлер може да е бил пряко замесен в смъртта на племенницата си или че може да е наредил нейното ликвидиране.

По това време обаче официалната версия остава, че тя се е самоубила.

Обстоятелствата са необичайни. 23-годишна жена е открита простреляна в заключена стая с пистолета на Хитлер. Освен това напрегнатите отношения между двамата и тяхната близост подхранват спекулациите.

Сами по себе си новите документи не доказват, че Гели Раубал е била убита или че Хитлер е отговорен за смъртта ѝ. Но те повдигат въпроси относно това как е разследван случаят и времевата линия на събитията.