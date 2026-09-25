Откриха над 28 тона кисело зеле с изтекъл срок в склад в София

Над 28,8 тона вакуумирано кисело зеле с изтекъл срок на годност е открито в склад за търговия на едро в София. Продуктът е с произход Сърбия, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Нарушението е установено от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните София-град при съвместни проверки с представители на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Цялото количество е възбранено и за него е издадено разпореждане за забрана. Предстои над 28-те тона кисело зеле да бъдат насочени за унищожаване.

На бизнес оператора ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

В рамките на съвместния контрол на 24 и 25 септември са извършени общо 19 проверки на търговци, предлагащи пресни плодове и зеленчуци.

Инспекторите са взели осем проби от ябълки, грозде, чушки и домати с произход от България и други държави членки на Европейския съюз.

Пробите ще бъдат изследвани за наличие на остатъчни количества от пестициди.

Проверките на борсите и тържищата са част от засиления контрол на БАБХ, който е в сила от началото на август.