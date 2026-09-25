Румен Гечев за горивата: Правителството не може да намалява акциз

Румен Гечев, бивш депутатът от БСП и университетски преподавател заяви в интервю за БНР, че правителството и да иска, не може да прави много маневри с горивата.

“Предлага да отпадне акциза на най-евтиното гориво - пропан-бутан. Това е стъпка в правилна посока, но тя няма да промени енергийния баланс на страната”, на мнение е икономистът.

Гечев даде пример с други европейски държави - в Нидерландия намаляването на акциза за литър бензин е 0,82 евро, в Гърция е 0,70 евро.

“България е 36 цента - 3 пъти по-нисък от Нидерландия, което значи, че ние сме на минимума, защото в ЕС има минимален акциз. Правителството не може да намалява акциз. Дискусиите в България за цената горивата са изместени в интерес на хората, които продават горива. В Нидерландия по-голямата част от цената на горива отива в бюджета, а у нас остава в производителя и търговците. И това не се обсъжда. А защо в България са високи цените? Защото някои се опитват да водят риба в мътна вода!", коментира Гечев.

Университетският преподавател коментира и мерките на правителството и какъв ефект ще имат те върху работещите, бизнеса и държавната хазна,

Според него данък на свръхпечалбите на банките е в правилната посока:

"Повече от половината страни на ЕС прилагат изземване на свръхпечалби в подкрепа на хората. Това нито е ново, нито е специфично за България, а е широко прилагана европейска практика. Няма как да има негативен ефект. В кои страни членки в ЕС се е влошило състоянието на банките – никъде”, добави преподавателят.

Гечев смята, че и по отношение на ограничаване на полето на хазарта също е добра стъпка, но според него изобщо трябва да се забрани хазарта у нас.