Шишков разкри нови схеми, този път при саниране на блокове

Регионалният министър Иван Шишков разкри нови случаи на злоупотреби със средства, този път предназначени за саниране на жилищни блокове в Асеновград и Ловеч.

Пред bTV министърът каза, че в конкретните случаи са представяни документи с невярно съдържание, удостоверяващи, че определени строителни дейности са извършени, докато проверките на място показали друго.

“Представят документи, че работата е извършена. В един момент, естествено, ние отиваме, проверяваме и виждаме, че тези блокове не само не са санирани все още, ами още скелето стои по блоковете“, обясни Шишков и посочи, че особено сериозен е случаят в Асеновград, където сградите не са били завършени.

Проверки се правят навсякъде

Министърът добави, че проверки се извършват навсякъде, където са възникнали съмнения относно изпълнението на възложени проекти. По думите му целта е да се установи дали средствата, независимо дали са европейско или национално финансиране, са вложени действително в извършването на качествено строителство.

Шишков коментира и случая с художествената галерия в Хасково, която е паметник на културата. Министърът е разпоредил обстойна проверка на реконструкцията и укрепването на сградата.

“Изключително сложна е самата реконструкция. Разбира се, поръчах да бъде направена обстойна проверка, защото искам да съм убеден, че укрепването на сградата е изпълнено съгласно проекта“, каза министърът.

Шишков направи уточнение, че при посещението си на място са възникнали съмнения, но окончателни изводи ще могат да бъдат направени след приключването на проверката и запознаването с цялата проектна документация.

Предупреждение към кметовете

Регионалният министър отправи предупреждение към кметовете и изпълнителите на обществени поръчки да използват средствата по предназначение и да гарантират качественото изпълнение на проектите.

“Нека всички кметове да е ясно: този период, в който се създаваха документи с невярно съдържание и се взимаха пари, вече е приключил“, категоричен е Шишков.

Регионалният министър каза, че има общини, в които определени фирми “имат традиции“ в спечелването на обществени поръчки. Той добави, че такива случаи също ще бъдат проверявани.