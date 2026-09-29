РСМ разби клетка, свързана с “Ислямска държава“

Властите в Северна Македония са разбили организирана група от Скопие, за която се предполага, че е свързана с идеологията на терористичната организация “Ислямска държава“. Срещу трима заподозрени са повдигнати обвинения, като един от тях е разследван за тероризъм.

Координираната операция се е състояла на 28 септември и са били претърсени 12 адреса в Скопие и са задържани петима души, съобщиха от македонското Министерство на вътрешните работи и агенция МИА.

Полицията е иззела автоматични и снайперски пушки, пистолети, боеприпаси, радиостанции, тактическо оборудване, знаме на “Ислямска държава“, електронни устройства и значителна сума пари.

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В съобщението на властите не се посочва групата да е подготвяла конкретно нападение. Не са обявени и данни за евентуални мишени или непосредствена заплаха.

При претърсванията е установено и незаконно използване на електроенергия, по което ще бъдат предприети допълнителни действия.

“Ислямска държава“ е обявена за терористична организация от ООН, Европейския съюз, САЩ и редица други държави. Между 2014 и 2019 г. тя контролираше значителни територии в Сирия и Ирак. Въпреки загубата на териториалния си “халифат“, нейни подразделения и поддръжници продължават да действат в различни части на света.

По време на войните в Сирия и Ирак, особено между 2012 и 2017 г., стотици граждани на държави от Западните Балкани се присъединиха към “Ислямска държава“ и други въоръжени екстремистки групировки.