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“Пирогов“ увеличава заплатите на медицинските специалисти

Увеличението с 9% е валидно от началото на октомври

29.09.2026 | 19:39 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Ръководството на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов“ и синдикалните организации в лечебното заведение подписаха новия Колективен трудов договор (КТД), който урежда трудовите, осигурителните и социалните отношения в болницата за срок от една година, съобщава БНТ.

Документът е подписан от изпълнителния директор на “Пирогов“ д-р Валентин Димитров и председателите на синдикалните организации КНСБ, КТ “Подкрепа“ и “Защита“ в лечебното заведение.

Съгласно новия договор трудовите възнаграждения на всички медицински специалисти в болницата се увеличават с 9% от 1 октомври 2026 г. Увеличението обхваща лекарите, специалистите по здравни грижи и медицинския персонал.

В новия КТД се запазват и досегашните социални придобивки за служителите. Гарантира се и размерът на платения годишен отпуск за работещите в медицинските структури, който е между 42 и 45 работни дни годишно.

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От ръководството на “Пирогов“ и синдикатите заявиха удовлетворение от постигнатите параметри на договора. По думите им споразумението затвърждава позицията на лечебното заведение като работодател, който инвестира в служителите си.

Новият Колективен трудов договор влиза в сила от 1 октомври 2026 г. и се прилага за синдикалните членове, както и за служителите, които се присъединят към него по установения законов ред.

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Тагове:

Пирогов синдикати заплати увеличение медицински специалисти
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