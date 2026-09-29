Кощунство, невежество, разруха? Скандал около ремонта на Паметника на Шипка

Напрежението около ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка продължава. Демонтирането на каменните плочи от стълбите и площадката пред монумента предизвика недоволство сред граждани.

Кадри от ремонта, разпространени в социалните мрежи, породиха въпроси какво ще се случи с демонтираните каменни елементи и дали Паметникът на свободата ще запази автентичния си облик.

Вчера протестиращи блокираха камион, натоварен с каменни блокове от стълбите.

"Дойдохме по сигнал, че се измъкват гранитни блокове, което за нас не е приемливо. Искам да знаем къде се съхраняват тези неща, трябва да бъде всичко прозрачно. Това за нас не е реставрация, това е едно кощунство, една разруха, която се случва в момента", коментира протестиращ.

"Това е камък, направен от нашите деди, с кръв, с пот, с магарета. Когато се извършва реставрация на даден паметник, е необходимо всичко да бъде подредено под номера", каза друг недоволен гражданин.

Директорът на Националния парк-музей "Шипка – Бузлуджа" д-р Чавдар Ангелов обясни, че демонтажът е необходим, за да се реши проблемът със слягането на стъпалата. По думите му облицовъчните плочи са номерирани, сортирани и подредени край паметника.

"Първият етап от тази задача беше да бъде демонтирано стълбището, отвеждащо към северната част на монумента.

Целта е да бъде открита изцяло северната фасада в основата, за да може да бъде обработена каменната зидария, което трябва да се изпълни от основите на паметника в неговата височина".

От музея посочват, че фирмата-изпълнител е участвала в реставрацията на синагогата във Видин и има необходимия опит.

Потърсихме и фирмата изпълнител за коментар, откъдето очакваме отговор.