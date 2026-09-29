Мост за над 9 млн. евро ще възстанови пътя между Смолян и Пампорово

Мост за над 9 млн. евро ще възстанови пряката пътна връзка между Смолян и Пампорово. Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на съоръжението.

Прогнозната стойност е 9,06 млн. евро, а оферти могат да се подават до 26 октомври 2026 г.

Проектът предвижда изграждането на триотворен мост с три отвора по 36 метра и обща осова дължина около 108 метра. Съоръжението ще бъде широко 12 метра.

Пътното платно ще има две ленти по 4 метра, а от двете му страни ще бъдат изградени тротоари с ширина по 2 метра. Предвидени са още ограничителни системи за движението, пешеходни парапети и пространство за съществуващи и бъдещи комуникации.

Проектът включва автоматизирана геодезическа система за наблюдение на района по време на проучването и строителството. Контролно-измервателна система ще продължи да работи и след пускането на моста в експлоатация.

Ще се наблюдават състоянието на свлачищния масив и прилежащия терен, укрепителните съоръжения, мостът, подземните води и системите за отводняване, предаде БНР.

Свлачището в района на Райковски ливади се активира на 1 май след обилни валежи и отнесе част от пътя Смолян - Пампорово.

През юни бе отворен временен обходен път над свлачището. Той осигурява връзка в района до изграждането на постоянно решение.