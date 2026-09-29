Лоши условия за туризъм в планините, видимостта е намалена

В планините днес условията за туризъм са лоши, към момента е облачно и с намалена видимост. В по-високите части ще бъде ветровито и се очакват дъждове, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Температурите днес са между 5 и 8 градуса. Времето не е подходящо за туризъм, посочиха от ПСС и допълниха, че не са регистрирани инциденти през изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ над планините облачността ще бъде значителна, най-високите върхове ще останат в облачния слой. На места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа умерен, временно силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра – около 5 градуса.