Радев: Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир

16.08.2025 | 20:36 ч. Обновена: 16.08.2025 | 21:01 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Срещата в Аляска възстановява диалога и надеждата на всички ни за мир. Това каза президентът Румен Радев пред журналисти на въпрос за вчерашната среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин и бъдещето на конфликта в Украйна.

„Но тук предстои да наблюдаваме метаморфозите, предполагам, на всички онези, включително и на българските управляващи, които затънаха в наивното упорство да налагат мир през сила, без да си дават никаква сметка за реалностите, посочи държавният глава. Отдавна твърдя, че този подход води единствено до още повече разрушения в Украйна, до още повече жертви и до още по-голяма загуба на територии”, каза още Радев.

Тази вечер президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 122 години от Илинденско-Преображенското въстание в историческата местност Петрова нива.

