На някои места в Русия вече се продава бензин с купони ВИДЕО

Далечният изток на Русия е изправен пред нарастващ недостиг на бензин, след като вълна от украински удари с дронове унищожи значителен дял от капацитета за рафиниране на петрол в страната, оставяйки шофьорите да чакат на дълги опашки, а бензиностанциите да разпределят горивото в норми.

Русия е загубила приблизително 13% от капацитета си за рафиниране на петрол от началото на август, тъй като украински дронове са ударили най-малко седем руски рафинерии, принуждавайки четири да бъдат напълно затворени.

Шофьорите в Приморския край започнаха да съобщават за проблеми с доставките в началото на август. Оттогава недостигът се разпространява, като горивото изчезва от бензиностанциите в градове, включително Арсениев, Усурийск и Чугуевски район, преди да достигне самия пристанищен град Владивосток, съобщи местната агенция PrimaMedia.

Прекъсването на движението е затруднило движението по федералната магистрала “Усури“, която свързва Приморие със съседния Хабаровски край, като на бензиностанциите по магистралата се образуваха дълги опашки от автомобили, съобщават руските медии.

Жителите споделят, че могат да купуват гориво само с карти за гориво и че само аварийните служби или служебните автомобили със специални карти за гориво се снабдяват надеждно.

"В Краснокаменск на нито една бензиностанция няма бензин АИ-95. На бензиностанциите висят надписи, че той ще е достъпен само за предприятия и то по купони", пишат руснаците в социалните мрежи.

“Колоните са покрити с табели “Не работи““, каза един шофьор пред пункта. “Все още можете да зареждате в по-големите градове, опашките са от час и половина до два часа.“

Регионалните медии съобщиха, че проблемите частично произтичат от сезонния скок в търсенето по време на туристическия сезон, точно както няколко рафинерии намалиха доставките до Далечния изток - в някои случаи до пет пъти. Отделно пречка се появи в мрежата на Руските железници, където влакове с гориво, пътуващи за Владивосток, са забавени с до две седмици.

Местните власти признаха закъсненията, но омаловажиха мащаба на кризата, отдавайки недостига на лятното търсене и пътните ремонти, които забавиха доставките.

"Запасите от гориво на бензиностанциите в региона остават достатъчни, за да осигурят непрекъснати доставки", се казва в изявление на регионалното правителство на Приморие.

Недостигът е резултат от подобни кризи, съобщени миналата седмица в анексирания Крим и Забайкалския регион в Далечния изток, където бензинът сега се продава с купони.

Сергей Аксьонов, назначеният от Кремъл за губернатор на Крим, публично призна проблема и го свърза с намаленото производство на рафинерии, призовавайки жителите да “бъдат търпеливи до края на специалната военна операция“.

"В част от бензиностанциите в Крим се наблюдават проблеми с определени видове гориво. На първо място говорим за бензин АИ-95. Съвместно с федералното правителство предприемаме всички възможни мерки за купим необходимите обеми гориво и да стабилизираме цените", каза той. Но добави, че пълно възстановяване на пазара може да има само след края на войната срещу Украйна. "След края на специалната военна операция редица въпроси ще отпаднат и всичко ще се върне на предишното ниво", обобщи той.

Сривът в доставките, причинен от спирането на рафинериите, доведе до рекордно високи цени на бензина на едро.

Във вторник, бенчмаркът А-92 се търгуваше на 71 970 рубли (900 долара, според данни от спот валутния пазар, публикувани от Ройтерс) за тон, а А-95 - на 81 337 рубли (1015 долара) за тон на борсата в Санкт Петербург - увеличение съответно с около 40 и 50% от началото на годината.