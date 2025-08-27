Петролна сондажна кула в Турция носи името на Наим Сюлейманоглу

Една от двете най-нови кули за сондаж на петрол, която започна да функционира днес в Турция, носи името на българския и турски щангист и олимпийски шампион Наим Сюлейманоглу. Това става ясно от съобщение на турския министър на енергетиката Алпарслан Байрактар в профила му в мрежата „Ен Сосял“ (NSosyal). Другата кула носи името на войника Сеит Онбашъ, който потапя кораб на Обединеното кралство край Чанаккале по време на Първата световна война.

С двете нови кули ще бъдат подменени тези, които са функционирали досега. Целта е обновяването на инфраструктурата, а в разработването им са участвали университети и специалисти от различни области. Кулите са разположени в Шърнак, в близост до границата на Турция със Сирия и Ирак. По информация на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ и двете имат капацитета да сондират на 5 хиляди метра дълбочина и са високи 43,2 метра.

Имената им бяха определени от енергийния министър като символ на силата, решителността и славното минало.

„Наим Сюлейманоглу е човекът на рекордите и пример за местната сила, а Сеит Онбашъ носи на плещите си раждането от пепелта на нашата нация“, написа Алпарслан Байрактар в публикацията си.

Новите кули са част от стратегията на Турция, която предвижда освен производство на собствена енергия, разработване и използване на собствена инфраструктура за целта. (Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали)