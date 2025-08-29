Зетят на Тръмп се завръща във вътрешния му кръг, провежда срещи в Белия дом

Джаред Кушнер се завърна в центъра на тесния вътрешен кръг на американския президент. Доналд Тръмп проведе среща в Белия дом в сряда, на която присъстваха Кушнер, бившия британски премиер Тони Блеър, израелския представител Рон Дермер и висши помощници от администрацията, за да изготвят следвоенен план за Газа.

Кушнер, който е женен за дъщерята на Тръмп, Иванка, и беше политическият пазач на президента по време на първия му мандат, работи с Блеър за намиране на алтернатива на терористичната групировка Хамас, която да управлява региона.

Това показва мощното завръщане на Кушнер във вътрешния кръг на Тръмп, след като първоначалните му намерения бяха да се оттегли от политическия живот заедно с Иванка в началото на годината. В момента зетят на Тръмп не заема официална позиция в администрацията, но съветва президента по стратегията му за Близкия изток отдалеч.

Месеци преди това Кушнер беше критикуван за това, че описа крайбрежните имоти в ивицата Газа като “ценни“, тъй като десетки хиляди цивилни загинаха по време на войната между Израел и Хамас. Зетят на президента подкрепяше визията на Тръмп да превърне Газа в “Ривиерата на Близкия изток“. Предложението на Тръмп беше посрещнато с глобална критика както от законодатели, така и от анализатори, които се опасяват, че планът ще разсели насилствено населението на Газа от два милиона души.

По време на важната среща ключови служители на кабинета на Тръмп присъстваха и дадоха своя принос, включително вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф, съобщават източници пред Axios.

“Те се опитаха да дадат представа как може да се управлява Газа и как да се създаде среда за инвестиции, така че да може да се осъществи възстановяването“, каза източник пред Axios.

“Целта беше да се представят идеите на Тръмп, за да се види дали му харесват и дали иска да продължи напред, за да могат Уиткоф и Рубио да ги използват.“

В крайна сметка Тръмп поиска да привлече израелския представител Рон Дермер, един от най-близките съветници на Бенямин Нетаняху, защото искаше да чуе и неговото мнение.

“Президентът искаше да чуе от него какви са нуждите на Израел и червените линии в сценарий “след деня“, споделя източникът.

Съобщава се, че Дермер е казал на висшите служители на Тръмп, че Израел не се стреми да окупира Газа дългосрочно, но се нуждае от помощ за намиране на алтернатива на Хамас за управление на региона.

Израелският представител също така отбеляза, че правителството му не иска да прогонва палестинското население и добавя: “Посланието на Дермер беше: Докато нашите условия са изпълнени, ще бъдем гъвкави за всичко останало“.

Въпреки че Кушнер и Блеър получиха зелена светлина от Тръмп да продължат напред, те в момента нямат план за преструктуриране на региона и по време на срещата не е взето ясно решение. Според други източници “президентът иска да реши проблема с Газа“ и да “следи“ за повече подробности, които предстоят”.

Независимо от това, разработването на план за политическо преструктуриране на Газа е съществен фокусен момент за прекратяване на бруталната война, която унищожи населението на Газа. Хамас прие предложение за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на катарски и египетски представители, което включва освобождаването на останалите заложници. Нетаняху обаче остава непоколебим в плановете си да започне пълна окупация на региона на Газа, въпреки вътрешния и международния натиск за дипломация.

“Целта е САЩ да поемат водеща роля в усилията за намиране на международно приета структура на управление в Газа, която ще позволи на Израел да се изтегли, без да се връща към старата реалност от гледна точка на сигурността“, добави източникът.