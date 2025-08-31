IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Огромна дупка погълна магистрала и жп линии в Норвегия

При инцидента се предполага, че е загинал човек

31.08.2025 | 08:45 ч. Обновена: 31.08.2025 | 09:25 ч.
Огромна дупка в Норвегия погълна участък от магистрала и жп линии, като уби един човек, предаде АФП.

Дупката, с диаметър няколко десетки метра, засегна и двете платна на магистрала E6 и железопътните линии, преминаващи покрай пътя в град Левангер, на около 500 километра северно от Осло, показват снимки на норвежки медии.

Датски работник, който е бил на мястото и е обявен за изчезнал, се предполага, че е загинал, съобщава полицията.

Норвежката държавна компания, отговаряща за управлението на железопътната инфраструктура, е извършвала укрепване на почвата покрай релсите, съобщи компанията. Тя заяви, че е твърде рано да се каже дали тези работи са предизвикали пропадането.

Почвата в района е основно съставена от глина, което може да доведе до подобни явления, според експерти.

Две къщи в близост до мястото на инцидента са били евакуирани, пише БГНЕС.

