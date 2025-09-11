Дамите в екипа на Тръмп: Обличат се изчистено и скъпо, но и евтиното им стои добре

Откакто встъпи в длъжност преди шест месеца, бляскавите помощници на президента Доналд Тръмп са до него на всяка крачка - и изглежда, че имат негласна униформа, която да следват. Дамите в администрацията на Тръмп, като прессекретарят Каролайн Ливит и министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем, изглежда предпочитат определени дизайнери за своите политически ангажименти.

През последните няколко месеца всички жени бяха забелязани в модели от дизайнерите Veronica Beard, Maje и Sandro - както и в Zara.

Външният им вид е изчистен, изискан и съобразен с ролите им на Капитолийския хълм. Нещо повече - стилът на дамите в MAGA e и доста скъп.

Veronica Beard, американска марка конфекция, изглежда е особено любима сред дамите от екипа на Тръмп. В края на юли Ноем носеше светлорозово туидово сако на марката, известно като класическото им сако Dickey, което се предлага в разнообразие от материали и цветове. Ноем носеше сакото,по време на срещата със сенатор Кейти Брит, председател на подкомисията по вътрешна сигурност на Сената, като го съчета с обикновена черна копринена рокля.

За съжаление, точният ѝ модел вече е разпродаден, но цената му на дребно е около 700 долара.

Въпросното сако Dickey изглежда е популярен избор за представителите на Белия дом, като директорът на Националното разузнаване на САЩ Тулси Габард носеше тъмносиня версия на сакото по време на предизборната си кампания в Атланта през ноември.

Съпругата на Доналд Тръмп, първата дама Мелания Тръмп, също е известна като фен на марката. Тя е забелязана да носи модели още по време на първата администрация на Тръмп.

През юни Марго Мартин, специален асистент на президента и съветник по комуникациите, публикува и снимка, на която върви до президента, облечена в шикозен бежов панталон от Veronica Beard. Само сако струваше близо 700 долара, докато панталоните бяха 498 долара.

Британският дизайнер Self-Portrait, чиито модели могат да струват над 500 долара, също се превърна в голям хит сред жените в Белия дом, тъй като Ливит често облича техните модели, за да провежда брифинги с медиите. През април Ливит се качи на подиума с тъмносивата си металическа мини рокля от букле на цена от 555 долара. Роклята имаше шикозна черна яка с мъниста и копчета.

През март прессекретарят носеше пролетна рокля от туид в ментово зелено, също от Self-Portrait, която се отличаваше със сребърни копчета, инкрустирани с бижута, отпред. Дрехата имаше завършен щрих с множество джобове - два на гърдите и два на талията.

Self-Portrait беше и дизайнерът, който Ливит избра да носи на годишното тържество “Търкалянето на великденски яйца“ в Белия дом през 2025 г., където се появи със съпруга си Никълъс Ричо, на 59 години, и едногодишния им син Нико. Елегантната рокля беше изработена от синя дантела “Тифани“ и включваше квадратно деколте, копчета и джобове с блясък, както и тънък син колан.

Роклята вече не се продава, но подобни рокли на дизайнера обикновено се продават на дребно за над 600 долара.

Self-Portrait е любим бранд и на дъщерята на Тръмп, Иванка, тъй като тя е била виждана да носи британската марка многократно през последните няколко години. На миналогодишния турнир Miami Open тя блесна в лимоненожълта, воланерена, плетена рокля с дълъг ръкав от марката, която се продаваше на дребно за 555 долара.

Но Self-Portrait не е единственият европейски дизайнер, на когото дамите на Тръмп са почитатели. И Мартин, и Ливит са доказали, че са лоялни фенове на френските дизайнери Maje и Sandro заради техните ежедневни визии.

В скорошен влог, който тя публикува това лято, Мартин беше видяна в тъмносиня рокля от туид на цена от 430 долара, включваща дънкова пола и ревери от дизайнера Sandro. Тя също така е носила дълга бяла плетена рокля с дънкови детайли на ръкавите и гърдите от същия бранд, на цена над 300 долара.

Снахата на Доналд Тръмп, Лара Тръмп, също беше видяна в същата рокля миналия март, само че нейната беше в светло, прахово син цвят.

На скорошна снимка в Instagram Ливит позира и в мини рокля от туид за 565 долара от Maje, докато стоеше редом до помощниците на Тръмп, Мартин и Меган Бауер, като шеговито надписа снимката “Момичетата от Западното крило“.

Въпреки това, дамите в администрацията на Тръмп не винаги предпочитат дизайнерски тоалети. Известно е, че както Ливит, така и Мартин избират по-достъпни дрехи от магазини като Zara или Abercrombie & Fitch.

Всъщност Ливит носеше тъмнопурпурен панталон от Zara на първата си пресконференция през януари. Тънкият блейзър имаше плисирана яка и две шикозни черни копчета, пристягащи талията, и по това време беше на промоция за 43,90 долара. Панталоните в същия цвят също бяха на промоция за 19,96 долара.

С продължаването на президентския мандат на Тръмп ще бъде интересно да се види кои други луксозни дизайнери екипът ще реши да добави към гардеробите си - и коя марка може да се окаже следващото голямо нещо на Капитолийския хълм.