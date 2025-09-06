Полша призова гражданите си да напуснат Беларус

Полското Министерство на външните работи призова своите граждани незабавно да напуснат Беларус. Това изявление направи говорителят на ведомството Павел Вронски, предадено от полската радиостанция RMF 24.

"Това не е демократична страна и не е приятелски настроена към Полша. Бих искал тези предупреждения да бъдат взети възможно най-сериозно", подчерта той.

Според дипломатическия представител евентуалната евакуация, ако ситуацията се влоши, ще бъде трудна или невъзможна, отбелязва БГНЕС.