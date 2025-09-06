IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полша призова гражданите си да напуснат Беларус

Това не е демократична страна и не е приятелски настроена, заяви говорител на външното министерство

06.09.2025 | 15:20 ч. Обновена: 06.09.2025 | 15:30 ч. 1
БГНЕС, архив

Полското Министерство на външните работи призова своите граждани незабавно да напуснат Беларус. Това изявление направи говорителят на ведомството Павел Вронски, предадено от полската радиостанция RMF 24. 

"Това не е демократична страна и не е приятелски настроена към Полша. Бих искал тези предупреждения да бъдат взети възможно най-сериозно", подчерта той. 

Според дипломатическия представител евентуалната евакуация, ако ситуацията се влоши, ще бъде трудна или невъзможна, отбелязва БГНЕС. 

Полша Беларус
