Защо се разделиха Бела Хадид и Адан Бануелос?

Разбра се каква е причината за раздялата между Бела Хадид и Адан Бануелос. 29-годишната моделка и каубоят бяха заедно малко повече от 2 години, но скоро стана ясно, че са скъсали. Сега източник на "Us Weekly" казва, че раздялата се е случила преди няколко седмици.

"Беше след празниците и все още е много скорошно, и прясно.", твърди източникът.

Споделя се още, че Бела е отишла на момичешко пътешествие до Вирджинските острови, за да се освободи от напрежението след раздялата.

Сега тя отново се е състредоточила върху работата си.

"Беше перфектното бягство за нея. Тя е наистина с разбито сърце и смяташе, че Адан е единственият. Нейните приятелки и семейството ѝ повдигат духа ѝ в последните няколко седмици", обяснява още източникът.

Като причина за раздялата той посочва техните "заети графици". И усложненията, които идват с връзките от разстояние.

