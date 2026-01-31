Троян Белисарио роди третото си дете

Троян Белисарио стана майка за трети път! Щастливата новина беше съобщена от нейния съпруг Патрик Адамс. 44-годишният актьор публикува в профила си в Instagram снимка на бебешка ръка и така стана ясно, че бебето се е родило.

Засега звездите не издават нито какъв е полът му, нито какво име носи, нито точната дата на раждането.

Но веднага събраха много поздравления от фенове и известни личности, сред които колежките на Троян от "Малки сладки лъжкини" - Ашли Бенсън и Саша Питърс.

40-годишната Белисарио обяви, че е бременна за трети път през ноември 2025 г. Тогава тя показа наедряло коремче в социалните мрежи.

