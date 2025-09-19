19-ият пакет санкции срещу Русия представи Европейската комисия

Европейската комисия обяви, че е внесла за одобрение от страните членки нов пакет от санкции срещу Русия, целящ засилване на натиска върху Москва заради войната в Украйна, предаде AFP.

"Можем да потвърдим, че Комисията е приела нов пакет санкции срещу Русия – това е 19-ият пакет", заяви говоителят на ЕК Паула Пиньо на пресконференция в Брюксел.

Очаква се председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас да представят подробности по-късно през деня. Планът след това трябва да бъде одобрен от всички 27 държави членки. Според предишни изявления на представители на ЕС, пакетът ще засегне руските криптоактиви, банки и енергийния сектор.

Новината идва в момент, когато Киев настоява международните партньори да засилят икономическия натиск върху Москва и да притиснат руския президент Владимир Путин към мирни преговори. Първоначално се очакваше Комисията да представи 19-ия пакет на 17 септември, но решението беше отложено, като се съобщава, че причината е натискът на президента на САЩ Доналд Тръмп към европейските държави да прекратят покупките на руски петрол.

Администрацията на Тръмп заяви, че ще въведе допълнителни санкции срещу Москва едва след като ЕС също засили своите мерки, включително чрез мита върху Китай – основния купувач на руски петрол.

След телефонен разговор с президента на САЩ, Фон дер Лайен обяви, че Брюксел ще предложи ускоряване на постепенното спиране на вноса на руска енергия, което първоначално беше планирано да приключи до края на 2027 година.

Последният пакет на ЕС, приет на 18 юли, беше определен като “най-силният досега“, като основният му акцент беше върху приходите на Русия от петрол. Сред мерките бяха понижаването на ценовия таван за морския износ на руски петрол до 47,60 долара за барел, санкции срещу над 100 кораба от така наречения “сенчест флот“ на Русия и други ограничения. / БГНЕС