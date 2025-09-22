Ръководителят на просветно-историческото дружество "Курск", гражданинът на Полша Йежи Тиц е загинал във военните действия в Украйна, в които е участвал на страната на Русия. Това съобщи пресслужбата на правителството на руската Курска област, цитирана от ТАСС.

При бойните действия в Украйна "загина гражданинът на Полша Йежи Тиц, ръководител на просветно-историческото дружество "Курск", които се е занимавал с възстановяване на паметници на съветски войници в Полша [...] На фронта той използваше позивната Зигмунд и до край остана верен на своите убеждения, сражавайки се срещу неонацистите. Светла му памет", се казва в изявлението.

Тиц е роден в Полша, където дълги години е оглавявал просветно-историческото дружество "Курск". Под негово ръководство бяха възстановени десетки паметници на съветски войници и паметници костници. "За тази си дейност през май 2020 г. той е бил награден с орден на "Паметта на героите на Отечеството". Той работеше под твърдия натиск на русофобските власти на Полша, вследствие на което беше буквално принуден да напусне родината си", уточнява пресслужбата на правителството на руската Курска област и добавя, че през последните години Тиц е живял в Русия.