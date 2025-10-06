IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Европарламента обсъждат два вота на недоверие срещу ЕК

Първият вот срещу Фон дер Лайен бе неуспешен

06.10.2025
Снимка: архив, БГНЕС

В Европейския парламент започва обсъждане на два вота на недоверие срещу Европейската комисия, които ще бъдат последвани от две отделни гласувания в четвъртък.

Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще участва в дебата.

Сред мотивите за вота на недоверие са случаите на финансови скандали с Европейската комисия, липсата на прозрачност в дейността на институцията, несправянето с имиграцията, недалновидност при постигнатото търговско споразумение със Съединените щати, както и заради позициите за Газа и Зеления пакт.

 

Първият вот на недоверие на 10 юли срещу Фон дер Лайен бе неуспешен.

 

