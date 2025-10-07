Датското разузнаване твърди за руска хибридна война срещу НАТО

Датската служба за военно разузнаване (DDIS) публикува официална оценка на хибридната заплаха на Русия за Дания и НАТО като цяло. Това идва след публичното изявление на руския външен министър Сергей Лавров, че НАТО и Европейският съюз "вече са обявили истинска война на моята страна и участват пряко в нея", като подкрепят Украйна. Коментарите на Лавров бяха направени по време на неотдавнашна конференция на външните министри на Г-20 в Организацията на обединените нации, пише за TNI военният историк Уилям Лоусън.

DDIS отбелязва, че хибридната война се състои в използване на "политически, икономически, информационни и военни средства... за отслабване и подкопаване на други държави". В съобщението се отбелязва още, че хибридната война не е правно понятие съгласно международното право и че държавите могат да използват хибридна война, когато смятат, че традиционните дипломатически средства няма да постигнат целите им и че конвенционалният въоръжен конфликт е твърде рискован.

DDIS заключава, че Русия изчислява, че агресивните ѝ действия няма да ескалират до степен, в която да задействат Член 5 от Договора за НАТО, който гласи, че нападение срещу една държава членка е нападение срещу всички, потенциално предизвиквайки общоевропейска война. Това изчисление от руска страна накара DDIS да прецени, че хибридната заплаха от Русия срещу НАТО е "много вероятно" да се увеличи през следващите години.

Руска провокация

Оценката на DDIS като цяло изброява провокативни действия от руски военни и недържавни субекти срещу Дания, Полша, Финландия, Естония и Румъния. Те включват нарушения на въздушното пространство от изтребители, хеликоптери и дронове; тормоз на кораби на НАТО в Балтийско море; и саботаж и кибератаки.

Неотдавнашните нашумели полети на дронове над Полша и Дания от страна на Русия подчертават обвиненията. Добре известно е и функционирането на "сянка" от танкери под чуждестранен флаг, превозващи петрол от Русия. Руски изтребители често ескортират тази сянка през Финския залив и Балтийско море, като по този начин навлизат във въздушното пространство на Естония, Финландия и Дания.

Допълнителни провокации включват заглушаване на комуникационните сигнали на военни и граждански кораби и самолети; симулирани атаки срещу активи на НАТО и руски изтребител, изстрелял ракета по британски разузнавателен самолет над Черно море през 2022 г. DDIS оценява вероятността от подобни действия в бъдеще като „висока“.

В оценката се твърди също, че в цяла Европа действат недържавни проруски саботьори. Тези операции са намалели, откакто няколко мрежи бяха разкрити и разбити през 2024 г., но DDIS изчислява на висока вероятност опитите за саботаж срещу датските военни да продължат.

Кибератаки също се считат за вероятни, въпреки че тази заплаха се оценява като „средна“. DDIS обаче отбелязва, че проруски хакери са причинили спукване на водопроводи в датска водоснабдителна компания и предупреждава, че други подобни атаки може да са във фаза на подготовка. Свързани с Русия хакери също така са нарушили работата на датски правителствени и корпоративни уебсайтове, правейки ги недостъпни за потребителите. Твърди се също, че хакери активно проникват в критична инфраструктура в Дания и Запада като цяло, вероятно подготвяйки се за започване на изтощителни атаки в стратегически моменти.

DDIS оценява вероятността Дания да стане мишена на операции за „злонамерено влияние“ от Русия като „ниска“. Въпреки това, в оценката се казва, че Русия се стреми да оформи общественото мнение и политическия дискурс в цяла Европа и Запада. Коментарите на Лавров в ООН са пример за това. Руските информационни операции са насочени към всяване на обществен и политически раздор, за да възпрепятстват усилията на НАТО да помогне на Украйна, както и да вбият клин между страните членки на алианса.

Агенцията, не е изненадващо, оценява настоящата военна заплаха за Дания като „никаква“. Но ясно изразява убеждението си, че Русия се смята за „в конфликт“ със Запада и се готви за война срещу НАТО. Тя подчертава, че няма доказателства, че е взето решение за война, но че Русия очевидно изгражда военните си сили и разширява възможностите си, за да може да вземе това решение, ако реши. Дотогава Русия ще разширява границите на хибридната война, без да задейства член 5.