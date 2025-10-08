IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четири са жертвите при срутването на сграда в центъра на Мадрид

По време на инцидента в нея са работили около 40 души

08.10.2025 | 11:10 ч.
Броят на загиналите при срутването на сграда в центъра на Мадрид се увеличи до четирима, след като спасителните екипи откриха телата на последните двама изчезнали, съобщи испанската агенция ЕФЕ.

Сградата е била в процес на ремонт, за да бъде превърната в четиризвезден хотел. Малко след 13:00 ч. (14:00 ч. българско време) вчера част от конструкцията се срути. По време на инцидента в нея са работили около 40 души. 

Първите две тела са открити малко преди полунощ, а останалите две - по-късно, като все още не са извадени от мястото на инцидента. При срутването са пострадали още трима работници – един е приет в болница със счупен крак, а двама са с леки наранявания.

Изчезналите след инцидента са били мениджърката Лаура и трима работници – Дамбеле, Алфа и Хорхе, съответно от Мали, Гвинея и Еквадор, на възраст между 30 и 50 години.

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес Алмейда заяви, че спасителната операция е била "изключително сложна и тежка", като за издирването са използвани и специално обучени кучета от Националната полиция.

Търсенето на телата е ръководено от пожарникари и общинската полиция, които са използвали дронове и кранове за разчистване на отломките.

Полицията е започнала разследване, за да установи причините за срутването. Случаят се разглежда като трудова злополука и е поверен на общинската полиция на Мадрид. Пожарникарите са продължили да разчистват мястото през цялата нощ. (БТА)

 

Тагове:

Мадрид рухнала сграда жертви
