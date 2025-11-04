ЕС предприема мерки за предотвратяване на присъединяването на "троянски коне“ към блока

Новите държави-членки на ЕС могат да бъдат поставени под "пробационен срок“ за няколко години, но и да бъдат изключени от блока в случай на отстъпление от демократичното развитие, съгласно предложение, целящо да облекчи опасенията относно новите участници, подражаващи на Унгария, след като се присъединят.

Подтикната от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. и желанието да привлече останалите страни от Западните Балкани, Европейската комисия възобнови процеса на разширяване, който беше спрян повече от десетилетие.

Но макар да подкрепя разширяването на регионалното влияние на ЕС, няколко столици са против Украйна, Молдова и Западните Балкани евентуално да нарушат правилата на блока за демокрация, свобода на медиите и независимост на съдебната система, след като се присъединят към блока – и да се съюзят с Русия.

"Не искам да се окажа като комисар, който въвежда "троянските коне", които ще бъдат активни след 5, 10 или 15 години“, каза председателят на Комисията по разширяването на ЕС Марта Кос пред Financial Times. Тя сподели още, че комисията разработва идеи като "преходен период, вид пробация, предпазни мерки“, въпреки че добави, че те са в ранен етап.

"Нуждаем се от тази дискусия и не бива да се страхуваме от нея", на мнение е Кос.

Във вторник комисията публикува годишния си преглед на напредъка на страните-кандидатки, включително Украйна и Молдова, като Черна гора е определена за страната с най-добри резултати в провеждането на необходимите реформи за присъединяване към клуба.

Въпреки този напредък, Кос призна, че столиците на ЕС са частно много по-предпазливи по отношение на приемането на нови членове, отколкото биха предположили публичните им изявления за подкрепа.

Голяма част от това настроение се дължи на опита на блока с унгарския премиер Виктор Орбан, който многократно е смекчавал санкциите срещу Русия, противопоставял се е на всякаква военна помощ за Украйна и е ставал все по-авторитарен у дома, въпреки опитите на Брюксел да окаже натиск, като е задържал средства от ЕС.

Кос заяви, че комисията работи по предложения, които биха включвали по-силни гаранции за върховенството на закона и по-ефективни механизми за спиране на права или предимства, ако бъдат нарушени основни ценности. Тя каза, че дадена държава може потенциално да бъде изключена от клуба в случай на многократни нарушения.

В доклада за разширяването от вторник се посочва, че „бъдещите договори за присъединяване ще трябва да съдържат по-силни гаранции срещу отстъпване от ангажиментите, поети в преговорите за присъединяване, както и изисквания към новите държави членки да продължат да защитават и да направят необратими своите постижения в областта на върховенството на закона“.

Новият подход би довел до по-строги изисквания за новите членове в сравнение със съществуващите, включително Унгария, и би могъл да доведе до оплаквания от Киев и други столици, които се стремят да се присъединят, че са дискриминирани.

Украйна и Молдова започнаха преговори за присъединяване към ЕС миналата година, но Унгария оттогава се противопостави на официалното откриване на така наречените "клъстери“ за преговори в области като енергетика, конкуренция и върховенство на закона.

Комисията предприе стъпки за заобикаляне на ветото на Орбан, като ускори техническата работа, в очакване на официални политически решения за отваряне и затваряне на преговорните глави.

"Не е нужно Орбан да извършва реформите за вашия процес на трансформация. Много по-важно е наистина да се премине през реформите", каза еврокомисарят Кос и добави, че и Украйна, и Молдова имат много работа, за да се присъединят към ЕС.

Тя също така каза, че обединяването на двете страни, което всъщност означава, че усилията на Молдова за присъединяване са възпрепятствани от ветото на Орбан върху Украйна, е "изкуствено“, предполагайки, че те биха могли да бъдат разделени, ако е необходимо.

Кос отхвърли обвиненията, че предложената реформа ще доведе до "двустепенно“ членство в ЕС, и каза, че бъдещите членове вероятно ще се ангажират да спазват върховенството на закона и да избегнат налагането им на каквито и да е ограничения.

Брюксел също така иска да засили постепенната интеграция на страните кандидатки в европейските програми, преди те да станат пълноправни членове, каза тя, например чрез "Щит на демокрацията“ на блока, предстояща политическа инициатива, насочена към справяне с най-сериозните демократични рискове за ЕС.

Комисарят настоя, че страните-кандидатки могат да се присъединят към клуба само след като са извършили болезнени вътрешни реформи, като същевременно признават новооткритата неотложност за разширяване в Източна Европа.

Свързани статии Корупцията остава най-големият проблем на Украйна

"Успяхме да спрем Русия на входната врата“, каза Кос, визирайки военните усилия на Украйна, проевропейските изборни победи в Молдова и широката подкрепа за членство в ЕС в страните-кандидатки. Но тя предупреди, че ако блокът не поддържа инерцията по отношение на разширяването, "най-големият ми страх е, че руснаците ще влязат през задната врата“.