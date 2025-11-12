Защо пътят на България към енергийна независимост минава през газ?

Енергийното бъдеще на България зависи от газа като мост между въглищата, възобновяемите енергийни източници и енергийната независимост.

Руската инвазия в Украйна принуди много страни в Европа, включително България, да преосмислят своите енергийни стратегии и портфолиа. Днес България се стреми да балансира колективните цели за енергиен преход , определени от Европейския съюз (ЕС) в рамките на Зелената сделка, с по-неотложната необходимост от енергийна сигурност и енергийна независимост, пишат за TNI Рашми Сингх и Филип Бей.

Балканите са в центъра на разговорите за пресечната точка на газоразпределението, рафинирането на петрол и санкциите на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Тектониката на политическите и енергийните интереси сега ще определи как ще се оформи суверенитетът в региона и кои страни ще доминират в близко бъдеще. Със сигурност ерата, в която Русия диктуваше политическите коефициенти чрез енергийно господство, намалява с края на тази година.

В България понятията за енергийна независимост и суверенитет са сложни, като се има предвид, че енергийният сектор е преплетен със съседни държави с различни политически програми, макроикономически възможности и цели на външната политика. Въпреки това, България има прагматични политически и икономически отношения с почти всички балкански държави, което ѝ дава възможност да се превърне в „енергиен суверен“, както и в сериозен износител на енергия в бъдеще – ако изиграе добре геополитическите си карти.

Четири ядрени реактора от съветската епоха в атомната електроцентрала „Козлодуй“ са затворени (блокове 1 и 2 през декември 2002 г. и блокове 3 и 4 през декември 2006 г.), което превърна България в една от най-зависимите от въглища държави в ЕС. Страната е изправена пред постоянно предизвикателство да подобри качеството на въздуха чрез преход от добивани в страната лигнитни въглища, използвани в комплекса „Марица Изток“ , който произвежда до 35% от електроенергията на България, към по-устойчиви енергийни източници. Производството на електроенергия на базово натоварване обаче ще изисква далеч по-иновативни решения от простото изграждане на вятърни турбини в планините.

Преходът от икономика, базирана на въглища, каквато е българската, изисква изграждането на скъпа енергийна инфраструктура, която ще увеличи системните разходи за непостоянни източници, като например възобновяеми енергийни източници. Реалистично погледнато, няма търговски жизнеспособни чисти енергийни системи, способни да заменят базовото електроенергия, генерирана от българските въглищни електроцентрали. Дори ако ЕС подкрепя по-безопасни малки модулни ядрени реактори (ММР) и усъвършенствана геотермална енергия , тяхното внедряване остава далеч. Планирано е българските електроцентрали, работещи с лигнитни въглища, да бъдат затворени в бъдеще поради Зелената сделка на ЕС и целите за намаляване на въглеродните емисии.

Освен въглищата и ядрената енергия, които генерират 70% от електроенергията на страната, България исторически е разчитала на руска газова и преносна инфраструктура. Инфраструктурните проекти на Балканите изискват справяне със сложни регионални връзки и силови отношения, като например Гърция и Турция сега контролират доставките на втечнен природен газ (LNG) в региона чрез терминали и тръбопроводи. Тези тръбопроводи обаче пресичат България, засилвайки позицията ѝ на стратегически център, от съществено значение за по-нататъшното движение на газ към Централна Европа.

България е увеличила енергийното си портфолио, като е добавила възобновяема енергия. Теоретично, тя може да добави още; на практика обаче ще е необходимо повече от регулаторни реформи, за да се осигури интегрирането на повече възобновяеми източници в съществуващата ѝ електропреносна мрежа. Спирането на електропреносната мрежа на Иберийския полуостров в Испания подчерта уязвимостта на по-старите мрежи към пренапрежение в системите, използващи предимно възобновяеми източници . Нараства интересът към стабилизиране на прекъсващата енергия с помощта на батерии или малки модулни моторни реактори (SMR), но тези опции не са икономически ефективни в момента, което прави внедряването им под въпрос, основано на идеологически причини, особено в Източна и Централна Европа.

В момента по-голямата част от природния газ, използван в България за производство на около 19% от общата електроенергия, се внася чрез гореспоменатите тръбопроводи, които пресичат страната. Това би трябвало да накара България да преразгледа вътрешното си проучване на минерали. На 17 януари 2012 г., след 12 месеца протести срещу фракинга в столицата София, българското правителство отне разрешението за проучване на шистов газ на Chevron. Предполагаемото руско финансово участие чрез неправителствени организации (НПО) в Брюксел и решението на Франция да забрани фракинга през юли 2011 г. също бяха фактори по това време. Десет месеца по-късно България подписа 10-годишно споразумение с Газпром за доставка на руски газ на намалени цени.

През 2011 г. всички участници в търга за шистовото находище Нови пазар заявиха оценки между 300 милиарда и един трилион кубически метра шистов газ за разработване на това място. Това количество би гарантирало вътрешното потребление на газ на България за над 300 години , както съобщи тогавашният министър на енергетиката Трайчо Трайков на форум, проведен от Българската стопанска камара през 2011 г. Днес България би могла да бъде основен износител на газ с най-новите американски технологии, като същевременно стане 100% енергийно независима, в допълнение към осигуряването на базова електроенергия заедно с ядрената енергия, което ще позволи постепенното премахване на въглищните централи. Фракингът е постигнал огромен напредък в подобряването на методологиите си за добив чрез екологична хидравлика, по-добро рециклиране на водата и контрол на метана/емисиите, както и използване на изкуствен интелект (ИИ) в мониторинга и автоматизацията.

Преходът от въглища ще изисква от България да увеличи производството на електроенергия, захранвана от природен газ. Тъй като технологията за улавяне и секвестиране на въглерод вече е осъществима в Западна Европа, тя може да бъде търговски осъществима и в по-малките европейски страни. Освен това изглежда, че географският потенциал на офшорния газ в Черно море може да даде на региона възможност за енергийна независимост. Неотдавнашната концесия на Shell за проучване на газ в Блок 1-26 в изключителната икономическа зона на България от 4000 кв. км е добро начало.