За 2,3 млн. евро: Продадоха картина на Рубенс, смятана за изгубена преди 400 г.

Автентичността на творбата е потвърдена след научен анализ

02.12.2025 | 01:30 ч. 0
Снимка Стопкадър NOVA

Снимка Стопкадър NOVA

Картина на бароковия майстор Петер Паул Рубенс (1577-1640), която се смяташе за изчезнала преди повече от четири века, около 1613 г., бе продадена за 2,3 милиона евро на търг в неделя във Версай, организиран от аукционната къща „Озена“.

Творбата, изобразяваща Исус Христос на кръста, е открита преди около година в частен имот в Париж. 

От аукционната къща „Озена” обясниха, че автентичността и произходът на картината са потвърдени след научен анализ от Комитета на Рубенс в Антверпен. Микроскопското изследване на слоевете боя е разкрило не само бели, черни и червени пигменти в областите, представящи плът, но и сини и зелени пигменти, чиято употреба е типична за изображенията на човешката кожа от Рубенс.

Макар художникът да е нарисувал много картини за църквата, това шедьовър с размери 105,5 на 72,5 сантиметра вероятно е бил предназначен за частен колекционер. 

„Творбата е била придобита от художника от XIX век Уилям Бугеро (1825-1905) или от дъщеря му Анриет Винсенс-Бугеро (1857-1913). И двамата са били наясно с важността на това произведение, но не са споделили това. Картината остава в ателието на Уилям Бугеро в Париж и винаги е била в семейството, което наскоро реши да я продаде”, се казва в съобщението на аукционната къща. /БТА

рубенс картина търг изчезнала
