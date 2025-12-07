Гръцкият имотен пазар губи инерция: чуждите инвестиции рязко спадат

Приносът на чуждестранните инвестиции в недвижими имоти към общия обем на преките чуждестранни инвестиции в гръцката икономика е намалял значително тази година.

Според данни от платежния баланс, съставен от Банката на Гърция, през първата половина на тази година общите чуждестранни инвестиции в икономиката са възлизали на 2,8 милиарда евро. От тях 938,3 милиона евро или 33,4% са инвестиции в недвижими имоти, пише „Катимерини”.

Въпреки че все още е висок, делът на недвижимите имоти тази година е почти наполовина

(-42,2%) от този за съответното полугодие на миналата година. По това време той е достигнал 57,8%, тъй като недвижимите имоти са привлекли чуждестранни инвестиции в размер на 1,14 милиарда евро от общо 1,974 милиарда евро, което е общият размер на преки чуждестранни инвестиции в икономиката на страната. Всъщност, според данните, получени през третото тримесечие, общите чуждестранни инвестиции в икономиката са скочили до 8,6 милиарда евро, което означава, че приносът на недвижимите имоти ще бъде още по-нисък, като се има предвид, че увеличението няма да е пропорционално.

Според източници от недвижимите имоти, изглежда, че инвестирането на капитал от чужбина в недвижими имоти в Гърция е започнало да променя характеристиките си, тъй като преминава от по-спекулативен характер към по-дългосрочна ориентация. Наблюдава се и значително увеличение на търсенето на ваканционни жилища и луксозни имоти.

От друга страна, инвестициите, които са били свързани изключително с осигуряване на разрешение за пребиваване или експлоатация на недвижими имоти чрез краткосрочни договори за наем, въпреки че продължават да съществуват, започнаха да се връщат към по-нормално ниво в сравнение с последните две години, когато въведените ограничения (особено през 2024 г.) предизвикаха инвестиционна лудост с цел осигуряване на недвижими имоти от страна на чужденци. Още тази година до октомври са подадени с 12% по-малко заявления за постоянно разрешение за инвеститор.